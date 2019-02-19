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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 19:00: Воспоминания героев Евромайдана. Эпидемия кори

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 19:00 – в пятую годовщину Революции Достоинства украинцы вспомнили, какими были события 19 февраля 2014 года. Киевляне пришли на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших. Рекордсменом по количеству случаев заболеваемости корью является Львов. С начала года там заболели 3,5 тысячи человек.

      Также в выпуске:

      Украина чтит память Героев Небесной Сотни.

      26 февраля суд объявит приговор обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

      blog_ava
      Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева признала вину
      сегодня
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      Теги: Небесная Сотня Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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