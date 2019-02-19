Выпуск новостей за 19:00: Воспоминания героев Евромайдана. Эпидемия кори

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 19:00 – в пятую годовщину Революции Достоинства украинцы вспомнили, какими были события 19 февраля 2014 года. Киевляне пришли на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших. Рекордсменом по количеству случаев заболеваемости корью является Львов. С начала года там заболели 3,5 тысячи человек.

Также в выпуске: Украина чтит память Героев Небесной Сотни. 26 февраля суд объявит приговор обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.