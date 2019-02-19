Випуск новин за 19:00: Спогади героїв Євромайдану. Епідемія кору

У випуску новин за 19 лютого станом на 19:00 – у п'яту річницю Революції гідності українці згадали, якими були події 19 лютого 2014 року. Кияни прийшли на алею Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблих. Рекордсменом за кількістю випадків захворюваності на кір є Львів. З початку року там захворіли 3,5 тисячі людей.

Також у випуску: Україна вшановує пам'ять герої Небесної Сотні. З 26 лютого суд оголосить вирок обвинуваченим у смертельному ДТП в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.