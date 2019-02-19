20:18
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Випуск новин за 19:00: Спогади героїв Євромайдану. Епідемія кору

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 лютого станом на 19:00 – у п'яту річницю Революції гідності українці згадали, якими були події 19 лютого 2014 року. Кияни прийшли на алею Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблих. Рекордсменом за кількістю випадків захворюваності на кір є Львів. З початку року там захворіли 3,5 тисячі людей.

      Також у випуску:

      Україна вшановує пам'ять герої Небесної Сотні.

      З 26 лютого суд оголосить вирок обвинуваченим у смертельному ДТП в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

      blog_ava
      Xiaomi зізналася у своїй брехні
      сьогодні
      2797
      Теги: Випуск новин Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 20:05 Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 346
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      сьогодні , 19:01 Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      Блог Соцмережі 1350
      Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      сьогодні , 19:00 Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      Ірина Поліщук 582
      Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      сьогодні , 18:05 Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      Яніна Ткачук 1295
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук