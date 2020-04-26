Выпуск новостей за 19:00: Возвращение Джонсона после COVID-19. Карантин в Бельгии

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 19:00 – британский премьер Борис Джонсон вновь приступит к исполнению своих обязанностей с начала следующей недели. По словам представителей главы правительства, Джонсон уже полностью излечился от COVID-19. В Бельгии во время карантина работает весь транспорт. Полки магазинов также заполнены. Однако, чтобы зайти в холодный цех, надо выстоять очередь.

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