19:40
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Выпуск новостей за 19:00: Возвращение Джонсона после COVID-19. Карантин в Бельгии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 19:00 – британский премьер Борис Джонсон вновь приступит к исполнению своих обязанностей с начала следующей недели. По словам представителей главы правительства, Джонсон уже полностью излечился от COVID-19. В Бельгии во время карантина работает весь транспорт. Полки магазинов также заполнены. Однако, чтобы зайти в холодный цех, надо выстоять очередь.

      Также в выпуске:

      В Испании зарегистрировали самый низкий уровень смертности от коронавируса за месяц. За прошедшие сутки там погибли 288 человек.

      Арсенал в Балаклее взорвали заложенной во многих местах взрывчаткой. К такому выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады.

      Правительство объявило конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Вакансию уже разместили на сайте ведомства.

      Теги: Бельгия Борис Джонсон Выпуск новостей Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
      сегодня , 19:30 Как изменятся путешествия и протесты предпринимателей из-за карантина – видео недели
      Марія Лелека
      Какие страны успешно побеждают коронавирус?
      сегодня , 19:00 Какие страны успешно побеждают коронавирус?
      Павло Ковтонюк