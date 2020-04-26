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      Випуск новин за 19:00: Повернення Джонсона після COVID-19. Карантин у Бельгії

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      Випуск новин з Катериною Соляр
      Випуск новин з Катериною Соляр / 24 канал

      У випуску новин за 26 квітня станом на 19:00 – британський прем'єр Борис Джонсон знову приступить до виконання своїх обов'язків з початку наступного тижня. За словами представників глави уряду, Джонсон вже повністю вилікувався від COVID-19. У Бельгії під час карантину працює увесь транспорт. Полиці магазинів також заповнені. Проте, щоб зайти в холодний цех, треба вистояти чергу.

      Також у випуску:

      В Іспанії зареєстрували найнижчий рівень смертності від коронавірусу за місяць. Минулої доби там померли 288 людей. 

      Арсенал у Балаклії підірвали закладеною в багатьох місцях вибухівкою. Такого висновку дійшла тимчасова слідча комісія Верховної Ради.

      Уряд оголосив конкурс на посаду очільника Державної податкової служби. Вакансію вже розмістили на сайті відомства.

      Теги: Бельгія Борис Джонсон Випуск новин Новини політики
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