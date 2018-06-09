Выпуск новостей за 19:00: Врачебный осмотр Сенцова. Закон об Антикоррупционном суде
В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 19:00 – Олега Сенцова, который голодает уже 27 день, в российской тюрьме осмотрели врачи. Председатель ВР Андрей Парубий поставил подпись под законом об Антикоррупционном суде.
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Источник: 24 Канал
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