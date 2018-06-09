Випуск новин за 19:00: Лікарський огляд Сенцова. Закон про Антикорупційний суд
У випуску новин за 9 червня станом на 19:00 – Олега Сенцова, який голодує вже 27 день, у російській в'язниці оглянули лікарі. Голова ВР Андрій Парубій поставив підпис під законом про Антикорупційний суд.
Також у випуску:
У Борщагівці здали воду на аналіз.
Як працюватиме Антикорупційни суд.
Телефонна розмова Порошенка і Путіна.
Джерело: 24 Канал
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