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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 19:00: Лікарський огляд Сенцова. Закон про Антикорупційний суд

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 червня станом на 19:00 – Олега Сенцова, який голодує вже 27 день, у російській в'язниці оглянули лікарі. Голова ВР Андрій Парубій поставив підпис під законом про Антикорупційний суд.

Також у випуску: 

У Борщагівці здали воду на аналіз.

Як працюватиме Антикорупційни суд.

Телефонна розмова Порошенка і Путіна.

Теги: Випуск новин Антикорупційний суд Андрій Парубій Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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