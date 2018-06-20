Выпуск новостей за 19:00: Всемирный день беженцев. Протесты под Верховной Радой

В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 19:00 – 20 июня – Всемирный день беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Ведь уже пятый год этот день стал близким и для Украины. Активисты под Верховной Радой требуют забрать у СБУ функцию контроля за экономическим сектором.

Также в выпуске: Петр Порошенко назначил Павла Жебривского третьим аудитором НАБУ. 20 июня Верховная Рада взялась рассматривать законопроект "О национальной безопасности". Генерала Петра Литвина назначили послом Украины в Армении.