Выпуск новостей за 19:00: Всемирный день беженцев. Протесты под Верховной Радой

Выпуск новостей за 19:00: Всемирный день беженцев. Протесты под Верховной РадойВыпуск новостей 29 Читати новину українською
В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 19:00 – 20 июня – Всемирный день беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Ведь уже пятый год этот день стал близким и для Украины. Активисты под Верховной Радой требуют забрать у СБУ функцию контроля за экономическим сектором.
Также в выпуске:
Петр Порошенко назначил Павла Жебривского третьим аудитором НАБУ.
20 июня Верховная Рада взялась рассматривать законопроект "О национальной безопасности".
Генерала Петра Литвина назначили послом Украины в Армении.
Источник: 24 канал
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