Випуск новин за 19:00: Всесвітній день біженців. Протести під Верховною Радою

Випуск новин за 19:00: Всесвітній день біженців. Протести під Верховною РадоюВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 червня станом на 19:00 – 20 червня – Всесвітній день біженців, які були змушені покинути рідні домівки через війну. Адже вже п'ятий рік цей день став близьким і для України. Активісти під Верховною Радою вимагають забрати у СБУ функцію контролю за економічним сектором.
Також у випуску:
Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського третім аудитором НАБУ.
20 червня Верховна рада взялася розглядати законопроект "Про національну безпеку".
Генерала Петра Литвина призначили послом України у Вірменії.
Джерело: 24 канал
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