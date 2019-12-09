Выпуск новостей за 19:00: Встреча Путина и Зеленского. Митинги в Париже

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 19:00 – двусторонняя встреча тет-а-тет Президента Украины Владимира Зеленского и лидера России-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате. Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где проходит встреча лидеров "нормандской четверки".

Также в выпуске: Начался нормандский саммит, участие в котором во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин.