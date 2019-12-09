Випуск новин за 19:00: Зустріч Путіна та Зеленського. Мітинги у Парижі

У випуску новин за 9 грудня станом на 19:00 – двостороння зустріч тет-а-тет Президента України Володимира Зеленського та лідера Росії-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі. Активістки жіночого руху Femen вийшли із протестом під Єлисейський палац у Парижі, де проходить зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Також у випуску: Розпочався нормандський саміт, участь у якому у Франції беруть лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін.