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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 19:00: Зустріч Путіна та Зеленського. Мітинги у Парижі

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 19:00 – двостороння зустріч тет-а-тет Президента України Володимира Зеленського та лідера Росії-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі. Активістки жіночого руху Femen вийшли із протестом під Єлисейський палац у Парижі, де проходить зустріч лідерів "нормандської четвірки".

      Також у випуску: 

      Розпочався нормандський саміт, участь у якому у Франції беруть лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін.

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      Теги: Випуск новин Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Володимир Зеленський
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