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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 19:00: Встреча Зеленского и Нетанияху. Задержание владельца одесского отеля

      Выпуск новостей 106 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – Президент Зеленский и премьер Израиля Нетаниягу успели обсудить целый ряд важных вопросов, например, торгово-экономические отношения между государствами. Владельцу гостиницы "Токио Стар" в Одессе готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.

      Также в выпуске:

      Начался визит Нетаниягу со скандальной выходки его жены. Во время традиционного приветствия гостей хлебом и солью Сара Нетаниягу бросила хлеб на землю.

      Новоизбранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.

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      Теги: Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Владимир Зеленский Выпуск новостей Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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