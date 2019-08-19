Выпуск новостей за 19:00: Встреча Зеленского и Нетанияху. Задержание владельца одесского отеля
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – Президент Зеленский и премьер Израиля Нетаниягу успели обсудить целый ряд важных вопросов, например, торгово-экономические отношения между государствами. Владельцу гостиницы "Токио Стар" в Одессе готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.
Также в выпуске:
Начался визит Нетаниягу со скандальной выходки его жены. Во время традиционного приветствия гостей хлебом и солью Сара Нетаниягу бросила хлеб на землю.
Новоизбранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.
Источник: 24 канал
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