Випуск новин за 19:00: Зустріч Зеленського та Нетаніяху. Затримання власника одеського готелю

У випуску новин за 19 серпня станом на 19:00 – президент Зеленський та прем'єр Ізраїлю Нетаніяху встигли обговорити цілу низку важливих питань, наприклад, торговельно-економічні відносини між державами. Власнику готелю "Токіо Стар" в Одесі готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей.

Також у випуску: Розпочався візит Нетаніяху зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю Сара Нетаніягу кинула хліб на землю. Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

Джерело: 24 канал