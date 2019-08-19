Випуск новин за 19:00: Зустріч Зеленського та Нетаніяху. Затримання власника одеського готелю
У випуску новин за 19 серпня станом на 19:00 – президент Зеленський та прем'єр Ізраїлю Нетаніяху встигли обговорити цілу низку важливих питань, наприклад, торговельно-економічні відносини між державами. Власнику готелю "Токіо Стар" в Одесі готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель людей.
Також у випуску:
Розпочався візит Нетаніяху зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю Сара Нетаніягу кинула хліб на землю.
Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.
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Джерело: 24 канал
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