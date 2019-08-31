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      Выпуск новостей за 19:00: Встреча Зеленского с Дудой. Лисичанск без воды

      Выпуск новостей 336 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 19:00 – президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву. И он также встретился с польским главой государства Анджеем Дудой. Половина Лисичанска, что в Луганской области, осталась без воды. Все из-за пожара на водоканале: пламя повредило силовые кабели.

      Также в выпуске:

      ГПУ закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, подозреваемого по делу "диктаторских законов" 16 января.

      На Харьковщине возле границы с Россией при странных обстоятельствах во время несения службы погиб сотрудник Госпогранслужбы.

      30 августа во время вражеского обстрела под Водяным погиб младший сержант Сергей Савинов.

      На Днепропетровщине маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 10 человек.

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Польши Выпуск новостей Пожар Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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