Выпуск новостей за 19:00: Встреча Зеленского с Дудой. Лисичанск без воды

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 19:00 – президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву. И он также встретился с польским главой государства Анджеем Дудой. Половина Лисичанска, что в Луганской области, осталась без воды. Все из-за пожара на водоканале: пламя повредило силовые кабели.

Также в выпуске: ГПУ закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, подозреваемого по делу "диктаторских законов" 16 января. На Харьковщине возле границы с Россией при странных обстоятельствах во время несения службы погиб сотрудник Госпогранслужбы. 30 августа во время вражеского обстрела под Водяным погиб младший сержант Сергей Савинов. На Днепропетровщине маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 10 человек.

Источник: 24 канал