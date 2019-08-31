Випуск новин за 19:00: Зустріч Зеленського з Дудою. Лисичанськ без води
У випуску новин за 31 серпня станом на 19:00 – президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Та він, зокрема, зустрівся з польським главою держави Анджеєм Дудою. Половина Лисичанська, що на Луганщині, залишилася без води. Все через пожежу на водоканалі: полум'я пошкодило силові кабелі.
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