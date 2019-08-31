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      Випуск новин за 19:00: Зустріч Зеленського з Дудою. Лисичанськ без води

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 серпня станом на 19:00 – президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Та він, зокрема, зустрівся з польським главою держави Анджеєм Дудою. Половина Лисичанська, що на Луганщині, залишилася без води. Все через пожежу на водоканалі: полум'я пошкодило силові кабелі.

      Також у випуску: 

      ГПУ закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, підозрюваного у справі "диктаторських законів" 16 січня.

      На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби.

      30 серпня під час ворожого обстрілу під Водяним загинув молодший сержант Сергій Савінов.

      На Дніпропетровщині маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою: постраждало 10 осіб.

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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський Новини Польщі Пожежа Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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