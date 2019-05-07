Выпуск новостей за 19:00: Взрыв на Днепропетровщине. Смертельное ДТП на Прикарпатье

В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 19:00 – В Марганце, что на Днепропетровщине взорвалась граната – разорвалась у мужчины в руках, он погиб на месте. Полиция задержала подозреваемых в смертельном ДТП на Прикарпатье.

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