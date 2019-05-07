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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Выпуск новостей за 19:00: Взрыв на Днепропетровщине. Смертельное ДТП на Прикарпатье

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 19:00 – В Марганце, что на Днепропетровщине взорвалась граната – разорвалась у мужчины в руках, он погиб на месте. Полиция задержала подозреваемых в смертельном ДТП на Прикарпатье.

      Также в выпуске:

      В Киеве состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на котором 38 судей избрали председателем органа 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

      Кремль поощряет украинцев ехать в Россию, обещает упростить оформление разрешений на временное пребывание на территории Федерации.

      Что известно о команде будущего президента Владимира Зеленского.

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      Теги: Аварии и ДТП Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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