Выпуск новостей за 19:00: Взрыв на Днепропетровщине. Смертельное ДТП на Прикарпатье
В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 19:00 – В Марганце, что на Днепропетровщине взорвалась граната – разорвалась у мужчины в руках, он погиб на месте. Полиция задержала подозреваемых в смертельном ДТП на Прикарпатье.
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Источник: 24 канал
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