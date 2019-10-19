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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 19:00: Взрыв на Ровненщине. Новая лидер "Самопомочи"

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 19:00 – на Ровненщине приходят в себя после взрыва на предприятии краски. Произошло это вчера в поселке Клевань, в результате взрыва загорелось одно помещение. У "Самопомочи" новый лидер. Так решил 20-й съезд партии, который проходил сегодня в столице. На смену Андрею Садовому пришла Оксана Сыроид.

      Также в выпуске:

      Уже неделю горят торфяники возле Смелы.

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

      Ночью в Киеве на улице Вадима Гетьмана столкнулись два такси с пассажирами.

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