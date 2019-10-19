Выпуск новостей за 19:00: Взрыв на Ровненщине. Новая лидер "Самопомочи"
В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 19:00 – на Ровненщине приходят в себя после взрыва на предприятии краски. Произошло это вчера в поселке Клевань, в результате взрыва загорелось одно помещение. У "Самопомочи" новый лидер. Так решил 20-й съезд партии, который проходил сегодня в столице. На смену Андрею Садовому пришла Оксана Сыроид.
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