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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 19:00: Вибух на Рівненщині. Нова лідерка "Самопомочі"

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 жовтня станом на 19:00 – на Рівненщині оговтуються після вибуху на підприємстві фарби. Сталося це вчора в селищі Клевань, унаслідок вибуху зайнялося одне приміщення. У "Самопомочі" новий лідер. Так вирішив 20-й з'їзд партії, що проходив сьогодні у столиці. На зміну Андрію Садовому прийшла Оксана Сироїд.

      Також у випуску:

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      Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

      Вночі у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулись два таксі з пасажирами.

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      Теги: Випуск новин Вибух Самопоміч Рівне
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