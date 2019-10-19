Випуск новин за 19:00: Вибух на Рівненщині. Нова лідерка "Самопомочі"
У випуску новин за 19 жовтня станом на 19:00 – на Рівненщині оговтуються після вибуху на підприємстві фарби. Сталося це вчора в селищі Клевань, унаслідок вибуху зайнялося одне приміщення. У "Самопомочі" новий лідер. Так вирішив 20-й з'їзд партії, що проходив сьогодні у столиці. На зміну Андрію Садовому прийшла Оксана Сироїд.
Також у випуску:
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Вночі у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулись два таксі з пасажирами.
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