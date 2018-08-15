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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Задержание участников "налоговых схем". Флешмоб "Кто заказал Гандзбк"

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 19:00 – подозреваемых в Киев свозили вертолетами, убытков от них государству насчитали на 96 миллиардов гривен, однако эта масштабная спецоперация в конце концов закончилась ничем. Авакову портят весь отдых те украинцы, которые ставят Арсену Авакову один и то же вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Также в выпуске:

Красивая жизнь в СИЗО: что нашли в камере торнадовцев?

Шулявский мост, обвалившийся в январе 2017 года перекроют для ремонта 18 августа.

Обвал моста в Италии: что стало причиной трагедии.

Теги: Полиция Выпуск новостей Новости Херсона Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Расследования Криминальные новости Массовые задержания экс-чиновников в Украине Коррупция
Источник: 24 канал
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