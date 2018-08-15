Выпуск новостей за 19:00: Задержание участников "налоговых схем". Флешмоб "Кто заказал Гандзбк"

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 19:00 – подозреваемых в Киев свозили вертолетами, убытков от них государству насчитали на 96 миллиардов гривен, однако эта масштабная спецоперация в конце концов закончилась ничем. Авакову портят весь отдых те украинцы, которые ставят Арсену Авакову один и то же вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Также в выпуске: Красивая жизнь в СИЗО: что нашли в камере торнадовцев? Шулявский мост, обвалившийся в январе 2017 года перекроют для ремонта 18 августа. Обвал моста в Италии: что стало причиной трагедии.