Выпуск новостей за 19:00: Задержание участников "налоговых схем". Флешмоб "Кто заказал Гандзбк"
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 19:00 – подозреваемых в Киев свозили вертолетами, убытков от них государству насчитали на 96 миллиардов гривен, однако эта масштабная спецоперация в конце концов закончилась ничем. Авакову портят весь отдых те украинцы, которые ставят Арсену Авакову один и то же вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?".
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Источник: 24 канал
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