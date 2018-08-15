Випуск новин за 19:00: Як затримували учасників "податкових схем". Флешмоб "Хто замовив Гандзюк"
У випуску новин за 15 серпня станом на 19:00 – підозрюваних у Київ звозили гелікоптерами, збитків від них державі нарахували на 96 мільярдів гривень, однак ця масштабна спецоперація зрештою закінчилася нічим. Авакову псують увесь відпочинок ті українці, які ставлять Арсену Авакову одне й те саме запитання: "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Також у випуску:
Красиве життя в СІЗО: що знайшли у камері торнадівців?
Шулявський міст, який обвалився у січні 2017 року перекриють для ремонту 18 серпня.
Обвал моста в Італії: що стало причиною трагедії.
Джерело: 24 канал
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