Випуск новин за 19:00: Як затримували учасників "податкових схем". Флешмоб "Хто замовив Гандзюк"

У випуску новин за 15 серпня станом на 19:00 – підозрюваних у Київ звозили гелікоптерами, збитків від них державі нарахували на 96 мільярдів гривень, однак ця масштабна спецоперація зрештою закінчилася нічим. Авакову псують увесь відпочинок ті українці, які ставлять Арсену Авакову одне й те саме запитання: "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Також у випуску: Красиве життя в СІЗО: що знайшли у камері торнадівців? Шулявський міст, який обвалився у січні 2017 року перекриють для ремонту 18 серпня. Обвал моста в Італії: що стало причиною трагедії.