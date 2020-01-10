Выпуск новостей за 19:00: Задержанный по делу MH-17. Брифинг Пристайко

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 19:00 – пограничники задержали боевика, который охранял место падения малазийского боинга в 2014 году. За деньги собирал и отдавал террористам обломки судна и личные вещи погибших. Соответствующая новость появилась на сайте пограничной службы. Состоялась пресс-конференция главы украинского МИД Вадима Пристайко о ситуации вокруг катастрофы боинга МАУ.

Также в выпуске: За сутки на фронте 6 обстрелов, один погибший и четверо раненых. Не сомневаюсь, что именно иранская ракета сбила Украинский самолет – Такое заявление сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Трамп предлагает переименовать и расширить НАТО.