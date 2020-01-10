Випуск новин за 19:00: Затриманий у справі МH-17. Брифінг Пристайка

У випуску новин за 10 січня станом на 19:00 – прикордонники затримали бойовика, який охороняв місце падіння малазійського боїнга у 2014 році. За гроші збирав та віддавав терористам уламки судна та особисті речі загиблих. Відповідна новина з'явилася на сайті прикордонної служби. Відбулась пресконференція голови українського МЗС Вадима Пристайка щодо ситуації навколо катастрофи боїнга МАУ.

Також у випуску: За добу на фронті: 6 обстрілів, один загиблий і четверо поранених. Не маю сумнівів, що саме іранська ракета збила українській літак – Таку заяву зробив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Трамп пропонує перейменувати і розширити НАТО.