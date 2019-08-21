Выпуск новостей за 19:00: Заявление бывшего владельца "112 канала". Должность вице-спикера
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 19:00 – к Владимиру Зеленскому в июле 2019 года обратился бывший совладелец "112 телеканала". Он владел каналом вместе с Андреем Зубрицким, которого связывают с экс-министром внутренних дел времен Януковича Виталием Захарченко. Почти все партии отказались от кресла заместителя председателя Верховной Рады.
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Как и кого из министров поддерживают украинцы.
Источник: 24 канал
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