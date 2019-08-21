Випуск новин за 19:00: Заява колишнього власника "112 каналу". Посада віце-спікера
У випуску новин за 21 серпня станом на 19:00 – до Володимира Зеленського в липні 2019 року звернувся колишній співвласник "112 телеканалу". Він володів каналом разом з Андрієм Зубрицьким, якого пов'язують з екс-міністром внутрішніх справ часів Януковича Віталієм Захарченком. Майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради.
Також у випуску:
Як і кого з міністрів підтримують українці.
Джерело: 24 канал
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