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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 19:00: Заява колишнього власника "112 каналу". Посада віце-спікера

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 серпня станом на 19:00 – до Володимира Зеленського в липні 2019 року звернувся колишній співвласник "112 телеканалу". Він володів каналом разом з Андрієм Зубрицьким, якого пов'язують з екс-міністром внутрішніх справ часів Януковича Віталієм Захарченком. Майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради.

      Також у випуску:

      Як і кого з міністрів підтримують українці.

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      Теги: Випуск новин ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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