Випуск новин за 19:00: Заява колишнього власника "112 каналу". Посада віце-спікера

У випуску новин за 21 серпня станом на 19:00 – до Володимира Зеленського в липні 2019 року звернувся колишній співвласник "112 телеканалу". Він володів каналом разом з Андрієм Зубрицьким, якого пов'язують з екс-міністром внутрішніх справ часів Януковича Віталієм Захарченком. Майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради.

Також у випуску: Як і кого з міністрів підтримують українці.

Джерело: 24 канал