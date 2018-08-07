Выпуск новостей за 19:00: Займ Холодницкого. Санкции российским олигархам
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 19:00 – в декларации сотрудника САП Владимира Кривенко зафиксировано, что он купил квартиру за 2 миллиона гривен, одолжив деньги у Назара Холодницкого. Американские сенаторы подготовили новый пакет санкций против России, цель которых – ограничить путинскую верхушку в ресурсах.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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