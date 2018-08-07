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ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Займ Холодницкого. Санкции российским олигархам

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 19:00 – в декларации сотрудника САП Владимира Кривенко зафиксировано, что он купил квартиру за 2 миллиона гривен, одолжив деньги у Назара Холодницкого. Американские сенаторы подготовили новый пакет санкций против России, цель которых – ограничить путинскую верхушку в ресурсах.

Также в выпуске:

"Слава Украине!" станет официальным лозунгом украинских военных.

Пленник Александр Костенко вернулся на родину.

Состояние здоровья Олега Сенцова ухудшилось.

Теги: Назар Холодницкий САП НАБУ Санкции Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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