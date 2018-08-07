Випуск новин за 19:00: Позика Холодницького. Санкції російським олігархам
У випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – в декларації співробітника САП Володимира Кривенка зафіксовано, що він купив квартиру за 2 мільйона гривень, позичивши гроші в Назара Холодницького. Американські сенатори підготували новий пакет санкцій проти Росії, мета яких – обмежити путінську верхівку в ресурсах.
Також у випуску:
"Слава Україні!" стане офіційним гаслом українських військових.
Бранець Олександр Костенко повернувся на Батьківщину.
Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився.
Джерело: 24 канал
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