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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Позика Холодницького. Санкції російським олігархам

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – в декларації співробітника САП Володимира Кривенка зафіксовано, що він купив квартиру за 2 мільйона гривень, позичивши гроші в Назара Холодницького. Американські сенатори підготували новий пакет санкцій проти Росії, мета яких – обмежити путінську верхівку в ресурсах.

Також у випуску:

"Слава Україні!" стане офіційним гаслом українських військових.

Бранець Олександр Костенко повернувся на Батьківщину.

Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився.

Теги: НАБУ САП Назар Холодницький Випуск новин Санкції
Джерело: 24 канал
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