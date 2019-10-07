Выпуск новостей за 19:00: Заработает ли скандальная формула. Когда включат отопление

В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 19:00 – разведение сил и средств в Золотом и Петровском не началось, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты. Зима близко – этой ночью температура воздуха в Киеве уже упала до минус одного по Цельсию. Впрочем, о теплых батареях можно не мечтать – по крайней мере киевлянам. Когда будет отопление и в каких городах уже есть –смотрите в видео.

Также в выпуске: Быть ли траншу МВФ.