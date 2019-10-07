Випуск новин за 19:00: Чи запрацює скандальна формула. Коли включать опалення

У випуску новин за 7 жовтня станом на 19:00 – розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському не почалось, оскільки бойовики обстріляли ці населені пункти. Зима близько – цієї ночі температура повітря в Києві вже впала до мінус одного за цельсієм. Утім, про теплі батареї годі й мріяти – принаймні киянам. Коли буде опалення, і в яких містах вже є –дивіться у відео.

Також у випуску: Чи бути траншу МВФ.