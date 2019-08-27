Выпуск новостей за 19:00: Зарплата депутата. Первые решения новой Рады

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 19:00 – журналисты выяснили, сколько будут получать новые народные избранники и что говорят про размер зарплат своих предшественников. 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады. именно тогда депутаты должны избрать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и сформировать Кабмин.

Также в выпуске: Проходят сто дней президентства Владимира Зеленского. Три месяца запомнились украинцам множеством скандалов, решений, увольнений и назначений. Представители Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований уже второй раз за месяц посетили парламент.

Источник: 24 канал