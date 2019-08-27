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      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Выпуск новостей за 19:00: Зарплата депутата. Первые решения новой Рады

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 19:00 – журналисты выяснили, сколько будут получать новые народные избранники и что говорят про размер зарплат своих предшественников. 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады. именно тогда депутаты должны избрать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и сформировать Кабмин.

      Также в выпуске:

      Проходят сто дней президентства Владимира Зеленского. Три месяца запомнились украинцам множеством скандалов, решений, увольнений и назначений.

      Представители Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований уже второй раз за месяц посетили парламент.

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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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