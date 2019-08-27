Випуск новин за 19:00: Зарплата депутата. Перші рішення нової Ради

У випуску новин за 27 серпня станом на 19:00 – журналісти з'ясували, скільки будуть отримувати нові народні обранці і що кажуть про розмір зарплат своїх попередників. 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради. саме тоді депутати мають обрати голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та сформувати Кабмін.

Також у випуску: Минає сто днів президенства Володимир Зеленський. Три місяці запам'ятались українцям безліччю скандалів, рішень, звільнень і призначень. Представники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань вже вдруге за місяць навідались до парламенту.

Джерело: 24 канал