Випуск новин за 19:00: Зарплата депутата. Перші рішення нової Ради
У випуску новин за 27 серпня станом на 19:00 – журналісти з'ясували, скільки будуть отримувати нові народні обранці і що кажуть про розмір зарплат своїх попередників. 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради. саме тоді депутати мають обрати голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та сформувати Кабмін.
Також у випуску:
Минає сто днів президенства Володимир Зеленський. Три місяці запам'ятались українцям безліччю скандалів, рішень, звільнень і призначень.
Представники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань вже вдруге за місяць навідались до парламенту.
Джерело: 24 канал
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