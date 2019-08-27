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      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Випуск новин за 19:00: Зарплата депутата. Перші рішення нової Ради

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 серпня станом на 19:00 – журналісти з'ясували, скільки будуть отримувати нові народні обранці і що кажуть про розмір зарплат своїх попередників. 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради. саме тоді депутати мають обрати голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та сформувати Кабмін.

      Також у випуску:

      Минає сто днів президенства Володимир Зеленський. Три місяці запам'ятались українцям безліччю скандалів, рішень, звільнень і призначень. 

      Представники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань вже вдруге за місяць навідались до парламенту.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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