Выпуск новостей за 19:00: Завершение карьеры Меркель. Защита судьи Цокол

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 19:00 – Ангела Меркель 13 лет руководила Германией, но теперь заявила, что не будет баллотироваться на следующих выборах и уходит из политики. .Адвокаты и активисты написали письмо в поддержку судьи Печерского суда Киева Ларисы Цокол и вышли на пикет под Высший совет правосудия

Также в выпуске: Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошли 322 человека.