Випуск новин за 19:00: Завершення кар'єри Меркель. Захист судді Цокол

У випуску новин за 1 листопада станом на 19:00 – Ангела Меркель 13 років керувала Німеччиною, але тепер заявила, що не буде балатуватися на наступних виборах і йде з політики. .Адвокати та активісти написали листа на підтримку судді Печерського суду Києва Лариси Цокол і вийшли на пікет під Вищу раду правосуддя

Також у випуску: Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини.