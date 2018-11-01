Випуск новин за 19:00: Завершення кар'єри Меркель. Захист судді Цокол
У випуску новин за 1 листопада станом на 19:00 – Ангела Меркель 13 років керувала Німеччиною, але тепер заявила, що не буде балатуватися на наступних виборах і йде з політики. .Адвокати та активісти написали листа на підтримку судді Печерського суду Києва Лариси Цокол і вийшли на пікет під Вищу раду правосуддя
Також у випуску:
Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини.
Джерело: 24 канал
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