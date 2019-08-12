Выпуск новостей за 19:00: Зеленский на Житомирщине. Новая акция протеста в РФ

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский посоветовал уволиться председателю полиции Житомирщины Вячеславу Печененко, даже не дослушав его отчет о борьбе с незаконной добычей янтаря в области. Российская оппозиция хочет провести очередную акцию протеста в Москве. Заявленное количество участников – до 30 тысяч человек.

Также в выпуске: Пятый украинский президент Петр Порошенко дал показания Государственному бюро расследований.

Источник: 24 канал