Випуск новин за 19:00: Зеленський на Житомирщині. Нова акція протесту в РФ

У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – Володимир Зеленський порадив звільнитися голові поліції Житомирщини В'ячеславу Печененку, навіть не дослухавши його звіт про боротьбу із незаконним видобутком бурштину в області. Російська опозиція хоче провести чергову акцію протесту у Москві. Заявлена кількість учасників – до 30 тисяч людей.

Також у випуску: П'ятий український президент Петро Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань.

Джерело: 24 канал