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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Зеленський на Житомирщині. Нова акція протесту в РФ

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – Володимир Зеленський порадив звільнитися голові поліції Житомирщини В'ячеславу Печененку, навіть не дослухавши його звіт про боротьбу із незаконним видобутком бурштину в області. Російська опозиція хоче провести чергову акцію протесту у Москві. Заявлена кількість учасників – до 30 тисяч людей.

      Також у випуску:

      П'ятий український президент Петро Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Випуск новин Новини Житомира Новини Росії Протести
      Джерело: 24 канал
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