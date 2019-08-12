Випуск новин за 19:00: Зеленський на Житомирщині. Нова акція протесту в РФ
У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – Володимир Зеленський порадив звільнитися голові поліції Житомирщини В'ячеславу Печененку, навіть не дослухавши його звіт про боротьбу із незаконним видобутком бурштину в області. Російська опозиція хоче провести чергову акцію протесту у Москві. Заявлена кількість учасників – до 30 тисяч людей.
Також у випуску:
П'ятий український президент Петро Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі