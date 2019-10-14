Выпуск новостей за 19:00: Зеленский в ООС. Марш "Нет капитуляции!"
В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 19:00 – Президент Украины Владимир Зеленский отправился во фронтовую Авдеевку. "Нет капитуляции!" – с таким призывом сегодня в день защитника Украины проходят акции по всей стране.
Также в выпуске:
Что известно об одной из самых успешных операций ВСУ в 2019 году.
Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах.
Россия еще год будет под европейскими санкциями. Совет Евросоюза продлил ограничения из-за отравления в Солсбери.
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