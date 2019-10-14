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      Випуск новин за 19:00: Зеленський в ООС. Марш "Ні капітуляції!"

      Випуск новин 88 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 жовтня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зелденський вирушив у фронтову Авдіївку. "Ні капітуляції!" – із таким закликом сьогодні в день захисника України проходять акції по всій країні.

      Також у випуску:

      Що відомо про одну з найуспішніших операцій ЗСУ в 2019 році.

      Правляча партія Польщі лідирує на парламентських виборах. 

      Росія ще рік буде під європейськими санкціями. Рада Євросоюзу продовжила обмеження через отруєння у Солсбері.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Протести Володимир Зеленський
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