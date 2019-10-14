Випуск новин за 19:00: Зеленський в ООС. Марш "Ні капітуляції!"
У випуску новин за 14 жовтня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зелденський вирушив у фронтову Авдіївку. "Ні капітуляції!" – із таким закликом сьогодні в день захисника України проходять акції по всій країні.
Також у випуску:
Що відомо про одну з найуспішніших операцій ЗСУ в 2019 році.
Правляча партія Польщі лідирує на парламентських виборах.
Росія ще рік буде під європейськими санкціями. Рада Євросоюзу продовжила обмеження через отруєння у Солсбері.
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