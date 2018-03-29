Выпуск новостей за 19:00: Жалоба в Конотопе. Синоптики прогнозируют весну
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 19:00 – в Конотопе трехдневный траур по погибшему добровольцу Правого сектора, он погиб от пули вражеского снайпера на Светлодарской дуге 27 марта. Зима отступает, постепенно начнет теплеть, а в вербное воскресенье синоптики обещают уже настоящую весеннюю погоду.
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Источник: 24 Канал
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