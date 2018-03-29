Випуск новин за 19:00: Жалоба у Конотопі. Синоптики прогнозують весну
У випуску новин за 29 березня станом на 19:00 – у Конотопі триденна жалоба за загиблим добровольцем Правого сектору, він загинув від кулі ворожого снайпера на Світлодарській дузі 27 березня. Зима відступає, поступово почне теплішати, а у вербну неділю синоптики обіцяють уже справжню весняну погоду.
Також у випуску:
Фейгін попросив Путіна сприяти обміну Сущенка.
Активісти пікетували Миколаївську обласну раду.
Журнал "Time" зобразив Путіна на обкладинці в образі царя.
Джерело: 24 Канал
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