20:27
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 19: 00: беспорядки во Франции. Новости с фронта

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 19:00 – Париж постепенно приходит в себя после массовых акций протеста "Желтых жилетов". Митинги начались еще в середине ноября против повышения цен на топливо. За последние сутки пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, одного из наших военных легко ранили.

      Также в выпуске:

      Россия стягивает тяжелую военную технику к украинской границе.

      В Армении уже закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов.

      Фильм Радио Свободы о самых одиозных коррупционерах Украины.

      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Война на Донбассе протесты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сегодня , 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      259
      Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      91
      Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео
      сегодня , 19:30 Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео
      240
      Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      сегодня , 16:00 Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      Ukrainer 1389
      Зовнішньополітичний провал Німеччини
      сегодня , 14:27 Зовнішньополітичний провал Німеччини
      Борис Немировський 1759
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук