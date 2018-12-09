Выпуск новостей за 19: 00: беспорядки во Франции. Новости с фронта
В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 19:00 – Париж постепенно приходит в себя после массовых акций протеста "Желтых жилетов". Митинги начались еще в середине ноября против повышения цен на топливо. За последние сутки пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, одного из наших военных легко ранили.
Также в выпуске:
Россия стягивает тяжелую военную технику к украинской границе.
В Армении уже закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов.
Фильм Радио Свободы о самых одиозных коррупционерах Украины.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии