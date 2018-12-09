Выпуск новостей за 19: 00: беспорядки во Франции. Новости с фронта

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 19:00 – Париж постепенно приходит в себя после массовых акций протеста "Желтых жилетов". Митинги начались еще в середине ноября против повышения цен на топливо. За последние сутки пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, одного из наших военных легко ранили.

Также в выпуске: Россия стягивает тяжелую военную технику к украинской границе. В Армении уже закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов. Фильм Радио Свободы о самых одиозных коррупционерах Украины.