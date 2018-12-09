Випуск новин за 19:00: Безлад у Франції. Новини з фронту
У випуску новин за 9 грудня станом на 19:00 – Париж поступово приходить до тями після масових акцій протесту "Жовтих жилетів". Мітинги розпочалися ще у середині листопада проти підвищення цін на пальне. За останню добу проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, одного з наших військових легко поранили.
Також у випуску:
Росія стягує важку військову техніку до українського кордону.
У Вірменії вже закрили виборчі дільниці та почали підрахунок голосів.
Фільм Радіо Свободи про найбільш одіозних корупціонерів України.
Джерело: 24 канал
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