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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 19:00: Безлад у Франції. Новини з фронту

      Випуск новин 76 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 19:00 – Париж поступово приходить до тями після масових акцій протесту "Жовтих жилетів". Мітинги розпочалися ще у середині листопада проти підвищення цін на пальне. За останню добу проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, одного з наших військових легко поранили.

      Також у випуску:

      Росія стягує важку військову техніку до українського кордону.

      У Вірменії вже закрили виборчі дільниці та почали підрахунок голосів.

      Фільм Радіо Свободи про найбільш одіозних корупціонерів України.

      Теги: протести Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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