Випуск новин за 19:00: Безлад у Франції. Новини з фронту

У випуску новин за 9 грудня станом на 19:00 – Париж поступово приходить до тями після масових акцій протесту "Жовтих жилетів". Мітинги розпочалися ще у середині листопада проти підвищення цін на пальне. За останню добу проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, одного з наших військових легко поранили.

Також у випуску: Росія стягує важку військову техніку до українського кордону. У Вірменії вже закрили виборчі дільниці та почали підрахунок голосів. Фільм Радіо Свободи про найбільш одіозних корупціонерів України.