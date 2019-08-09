Выпуск новостей за 19: 00: Первые шаги диджитализации. Расследование "Роттердам+"

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию 19:00 – электронные выборы и перепись населения через планшеты. Это лишь часть воплощения "государства в смартфоне", которое коснется каждого украинца. По крайней мере так говорят в команде президента. НАБУ и САП снова сотрудничают. Артем Сытник и Назар Холодницкий провели совместный брифинг, где отчитались о своей работе.

Также в выпуске: Почему дипломатические переговоры не снижают напряжение на Донбассе и как это изменить?

Источник: 24 канал