Випуск новин за 19:00: Перші кроки діджиталізації. Розслідування "Роттердам+"

У випуску новин за 9 серпня станом 19:00 – електронні вибори та перепис населення через планшети. Це лише частина втілення "держави у смартфоні", яка торкнеться кожного українця. Принаймні, так говорять у команді президента. НАБУ та САП знову співпрацюють. Артем Ситник та Назар Холодницький провели брифінг, де прозвітували про свою роботу. Головною темою стало розслідування про "Роттердам+".

Також у випуску: Чому дипломатичні перемовини не знижують напругу на Донбасі і як це змінити?

Джерело: 24 канал