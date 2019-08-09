Випуск новин за 19:00: Перші кроки діджиталізації. Розслідування "Роттердам+"
У випуску новин за 9 серпня станом 19:00 – електронні вибори та перепис населення через планшети. Це лише частина втілення "держави у смартфоні", яка торкнеться кожного українця. Принаймні, так говорять у команді президента. НАБУ та САП знову співпрацюють. Артем Ситник та Назар Холодницький провели брифінг, де прозвітували про свою роботу. Головною темою стало розслідування про "Роттердам+".
Також у випуску:
Чому дипломатичні перемовини не знижують напругу на Донбасі і як це змінити?
Джерело: 24 канал
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