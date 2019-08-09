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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 19:00: Перші кроки діджиталізації. Розслідування "Роттердам+"

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом 19:00 – електронні вибори та перепис населення через планшети. Це лише частина втілення "держави у смартфоні", яка торкнеться кожного українця. Принаймні, так говорять у команді президента. НАБУ та САП знову співпрацюють. Артем Ситник та Назар Холодницький провели брифінг, де прозвітували про свою роботу. Головною темою стало розслідування про "Роттердам+".

      Також у випуску:

      Чому дипломатичні перемовини не знижують напругу на Донбасі і як це змінити?

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин НАБУ САП
      Джерело: 24 канал
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