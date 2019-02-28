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      Выпуск новостей за 19: 00: уголь из Беларуси. Угон авто

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 19:00 – Украина почти в тысячу раз увеличила экспорт угля из Беларуси. У наших соседей мы закупаем антрацит и каменный уголь, необходимый для украинских теплоэлектростанций. По статистике в 2018 году каждый день воры похищали 13 авто. Поэтому очень важно застраховать свою машину, чтобы не останутся без транспорта.

      Также в выпуске:

      С фракция БПП вышли трое депутатов: Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

      В МИД заявили, что отмена Конституционным Судом закона о "незаконном обогащении" может поставить крест на стремлениях Украины в ЕС.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Беларуси Угольная промышленность Транспорт Авто
      Источник: 24 канал
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