Выпуск новостей за 19: 00: уголь из Беларуси. Угон авто

В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 19:00 – Украина почти в тысячу раз увеличила экспорт угля из Беларуси. У наших соседей мы закупаем антрацит и каменный уголь, необходимый для украинских теплоэлектростанций. По статистике в 2018 году каждый день воры похищали 13 авто. Поэтому очень важно застраховать свою машину, чтобы не останутся без транспорта.

Также в выпуске: С фракция БПП вышли трое депутатов: Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук. В МИД заявили, что отмена Конституционным Судом закона о "незаконном обогащении" может поставить крест на стремлениях Украины в ЕС.