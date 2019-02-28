Випуск новин за 19:00: Вугілля з Білорусі. Викрадення авто
У випуску новин за 28 лютого станом на 19:00 – Україна майже в тисячу разів збільшила експорт вугілля з Білорусі. У наших сусідів ми закуповуємо антрацит та кам'яне вугілля, необхідне для українських теплоелектростанцій. За статистикою у 2018 році кожного дня злодії викрадали 13 авто. Тому дуже важливо застрахувати свою машину, аби не лишися без транспорту.
Також у випуску:
Із фракція БПП вийшли троє депутатів: Мустафа Наєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.
У МЗС заявили, що скасування Конституційним Судом закону про "незаконне збагачення" може поставити хрест на прагненнях України до ЄС.
Джерело: 24 канал
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