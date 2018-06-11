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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Выпуск новостей за 20:00: Аннулирование визы Холодницкого. Санкций против России

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 20:00 – руководителю Антикоррупционной прокуратуры аннулировали американскую визу. США расширили санкции против России. Под санкции попали Владимир Каганский, которого Минфин США называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Также в выпуске:

Изменения в руководстве Донецкой области.

На Донбассе не прекращаются обстрелы.

В Украине проблемная каждая вторая новостройка.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Санкции Назар Холодницкий САП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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