Выпуск новостей за 20:00: Аннулирование визы Холодницкого. Санкций против России
В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 20:00 – руководителю Антикоррупционной прокуратуры аннулировали американскую визу. США расширили санкции против России. Под санкции попали Владимир Каганский, которого Минфин США называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.
Также в выпуске:
Изменения в руководстве Донецкой области.
На Донбассе не прекращаются обстрелы.
В Украине проблемная каждая вторая новостройка.
Источник: 24 канал
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