Випуск новин за 20:00: Анулювання візи Холодницького. Санкцій проти Росії
У випуску новин за 11 червня станом на 20:00 – керівнику Антикорупційної прокуратури анулювали американську візу. США розширили санкції проти Росії. Під санкції потрапили Володимир Каганський, якого Мінфін США називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чириков.
Також у випуску:
Зміни у керівництві Донецької області.
На Донбасі не припиняються обстріли.
В Україні проблемна кожна друга новобудова.
Джерело: 24 канал
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