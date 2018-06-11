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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 20:00: Анулювання візи Холодницького. Санкцій проти Росії

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 червня станом на 20:00 – керівнику Антикорупційної прокуратури анулювали американську візу. США розширили санкції проти Росії. Під санкції потрапили Володимир Каганський, якого Мінфін США називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чириков.

Також у випуску:

Зміни у керівництві Донецької області. 

На Донбасі не припиняються обстріли.

В Україні проблемна кожна друга новобудова. 

Теги: Новини політики САП Назар Холодницький Випуск новин Новини США Санкції Новини Росії
Джерело: 24 канал
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