Випуск новин за 20:00: Анулювання візи Холодницького. Санкцій проти Росії

У випуску новин за 11 червня станом на 20:00 – керівнику Антикорупційної прокуратури анулювали американську візу. США розширили санкції проти Росії. Під санкції потрапили Володимир Каганський, якого Мінфін США називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чириков.

Також у випуску: Зміни у керівництві Донецької області. На Донбасі не припиняються обстріли. В Україні проблемна кожна друга новобудова.