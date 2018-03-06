Выпуск новостей за 20:00 Авиакатастрофа российского самолета в Сирии. Война за лес

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 20:00 – в Сирии разбился российский транспортный самолет АН-26, погибли десятки людей. На Житомирщине напали на лесников, подозревают в этом "черных лесорубов".

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В Киеве под колеса кортежа президента попал пенсионер. Это произошло в правительственном квартале, мужчине 87 лет. Он выжил, но у него синяки, переломы и сотрясение мозга. Также в столице произошла еще одна авария – перевернулся военный броневик.

Командующего штаба объединенных сил могут назначить в ближайшие дни.

Двух подозреваемых в подрыве Венгерского культурного центра в Ужгороде взяли под стражу.