Випуск новин за 20:00: Авіакатастрофа російського літака у Сирії. Війна за ліс
Випуск новин 21:00, 6 березня 108 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 20:00 – у Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинули десятки людей. На Житомирщині напали на лісників, підозрюють у цьому "чорних лісорубів".
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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