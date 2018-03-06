Випуск новин за 20:00: Авіакатастрофа російського літака у Сирії. Війна за ліс

У випуску новин за 6 березня станом на 20:00 – у Сирії розбився російський транспортний літак АН-26, загинули десятки людей. На Житомирщині напали на лісників, підозрюють у цьому "чорних лісорубів".

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У Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку. Також у столиці сталася ще одна аварія – перевернувся військовий броньовик.

Командувача Штабу об'єднаних сил можуть призначити найближчими днями.

Двох підозрюваних у підриві Угорського культурного центру в Ужгороді взяли під варту.