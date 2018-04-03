Выпуск новостей за 20:00: Автопарк депутатов. Э-декларации для активистов
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 20:00 – нардепы на работу ездят преимущественно на элитных авто, хотя имеют льготный проезд в общественном транспорте. Журналисты проанализировали декларации и посмотрели, кто на чем приехал на работу. Депутаты снова провалили голосование за отмену э-декларирования для активистов.
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Источник: 24 Канал
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