Выпуск новостей за 20:00: Автопарк депутатов. Э-декларации для активистов

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 20:00 – нардепы на работу ездят преимущественно на элитных авто, хотя имеют льготный проезд в общественном транспорте. Журналисты проанализировали декларации и посмотрели, кто на чем приехал на работу. Депутаты снова провалили голосование за отмену э-декларирования для активистов.

Также в выпуске: В чем подозревают руководителя САП Холодницкого. Картины из СИЗО от незаконно задержанного в России Романа Сущенко. На Харьковщине 30 тысяч человек два дня просидели без воды.