Випуск новин за 20:00: Автопарк депутатів. Е-декларації для активістів

У випуску новин за 3 квітня станом на 20:00 – нардепи на роботу їздять переважно на елітних авто, хоча мають пільговий проїзд у громадському транспорті. Журналісти проаналізували декларації та подивились, хто на чому приїхав на роботу. Депутати знову провалили голосування за скасування е-декларування для активістів.

Також у випуску: В чому підозрюють очільника САП Холодницького. Картини із СІЗО від незаконно ув'язненого в Росії Романа Сущенка. На Харківщині 30 тисяч людей два дні просиділи без води.