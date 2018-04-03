Випуск новин за 20:00: Автопарк депутатів. Е-декларації для активістів
У випуску новин за 3 квітня станом на 20:00 – нардепи на роботу їздять переважно на елітних авто, хоча мають пільговий проїзд у громадському транспорті. Журналісти проаналізували декларації та подивились, хто на чому приїхав на роботу. Депутати знову провалили голосування за скасування е-декларування для активістів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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