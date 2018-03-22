Выпуск новостей за 20:00: Безоружные депутаты. Съемки Жана Рено в Украине
В выпуске новостей за 22 марта по сотоянию на 20:00 – 22 марта вступил в силу закон, запрещающий нардепам приходить на работу с оружием. Жан Рено в Киеве представил Украину-французский фильм "Последний шаг", который выйдет в прокат зимой 2019 года.
Также в выпуске:
Снятие неприкосновенности с Савченко.
Как выгодно продать государственные предприятия – интервью первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.
Чего ждать от приватизации имущества.
Источник: 24 Канал
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