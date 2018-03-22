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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Выпуск новостей за 20:00: Безоружные депутаты. Съемки Жана Рено в Украине

Выпуск новостей 68 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 марта по сотоянию на 20:00 – 22 марта вступил в силу закон, запрещающий нардепам приходить на работу с оружием. Жан Рено в Киеве представил Украину-французский фильм "Последний шаг", который выйдет в прокат зимой 2019 года.

Также в выпуске:

Снятие неприкосновенности с Савченко.

Как выгодно продать государственные предприятия – интервью первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Чего ждать от приватизации имущества.

Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Задержание Савченко Надежда Савченко Приватизация
Источник: 24 Канал
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